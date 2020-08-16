الجميع يتساءل.. لماذا لم يكشف ترامب عن سبب وفاة شقيقه الأصغر روبرت؟

ألقت سلطت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأحد، الضوء على وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت، وعدم الإعلان عن سبب الوفاة.





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عن وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب عن عمر ناهو 72 عاما، في أحد مستشفيات نيويورك.





ونعى ترامب في بيانه شقيقه روبرت قائلا: "أشارككم بقلب حزين أن أخي الرائع روبرت توفي بسلام الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي، سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد، أحبك روبرت، ارقد في سلام".





واتخذ دونالد ترامب قرارًا في اللحظة الأخيرة بالذهاب إلى نيويورك يوم الجمعة لزيارة شقيقه أثناء توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.





لم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب. قال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN إنه كان مريضًا لعدة أشهر.





وخلال إفادة بالبيت الأبيض، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه.





وقال ترامب عندما سئل عن شقيقه:"لدي أخ رائح، لدينا علاقة رائعة لفترة طويلة، منذ اليوم الأول، منذ وقت طويل، وهو الآن في المستشفى".





وأضاف 'آمل أن يكون على ما يرام ، لكنه - إنه جميل - يمر بوقت عصيب".





كان ترامب الأصغر قد دخل المستشفى سابقًا في يونيو في حالة خطرة لكن لم يتم الكشف عنها أيضا.





وبحسب ما ورد نُقل روبرت ترامب إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة لعدة أيام في نفس الشهر.





وشغل روبرت ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب. جزء من واجباته بما في ذلك الإشراف على كازينوهات المنظمة في أتلانتيك سيتي.





وُلد روبرت ترامب في عام 1948 وكان أحد أربعة أشقاء للرئيس ، بما في ذلك الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في منظمة ترامب. تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجًا سابقًا من بلين (بيرد) ترامب لمدة عقدين ونصف، لكنهما انفصلا في عام 2007.



