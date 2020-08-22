ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين وابتزاز السيدات على فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بإدراة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإمكانية تسهيل حصولهم على مبالغ مالية كقرض مقابل حصوله على مبلغ مالى مبدئى فضلًا عن قيامه بتهديد وإبتزاز بعض عملائه من السيدات بنشر صور خاصة بهن حصل عليها خلال التعامل معهن، وإنشاء العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لتنفيذ نشاطه الإجرامى.





كما تبين إنشاءه عددًا من الصفحات الوهمية الآخرى التى تتعلق بجهات حكومية وقيامه بتلقى شكاوى المواطنين من خلالها وضبط بحوزته (2 هاتف محمول – جهاز "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مادية من المجنى عليهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



