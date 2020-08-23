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فن

حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية نادي الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:29 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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ميرنا محمود
اضطر الفنان حسن شاكوش الاهلاوي  للرقص بعد فوز الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك.

و ظهر شاكوش وهو يرقص علي أغنية نادي الزمالك  معلنا خسراته للتحدي الذي عقد بينة وبين عمر كمال ، وكتب معلقا  علي الفيديو: حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص علي اغنية نادي الزمالك .

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وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى  بثلاثة  أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت  بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
 
تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.
 
وجاء هدف التعادل لـ النادي الأهلي عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .


وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .
 
حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص علي اغنية نادي الزمالك
Posted by ‎حسن شاكوش - Hassan Shakosh‎ on Saturday, 22 August 2020
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