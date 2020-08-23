حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص على أغنية نادي الزمالك

اضطر الفنان حسن شاكوش الاهلاوي للرقص بعد فوز الزمالك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك.





و ظهر شاكوش وهو يرقص علي أغنية نادي الزمالك معلنا خسراته للتحدي الذي عقد بينة وبين عمر كمال ، وكتب معلقا علي الفيديو: حسن شاكوش يخسر التحدي ويرقص علي اغنية نادي الزمالك .





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وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل لـ النادي الأهلي عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .









وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .