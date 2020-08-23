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فن

بعد فوز الزمالك على الأهلي .. أبو جبل: الحمد لله رب العالمين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:05 ص
ابو جبل
ابو جبل
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ميرنا محمود
احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، بعد أن حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

وكتب أبو جبل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "الحمد لله رب العالمين". 

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وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .


بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
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الحمدلله رب العالمين 🤗🌹

A post shared by Gabaskii (MaD max) (@mohmedabogabal) on

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