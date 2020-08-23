AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: الأهلي يفتقد القائد.. والبطولات تهدد عرش الخطيب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 ص
ميدو
ميدو
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن النادي الأهلي يفتقد القائد ولا يمتلك ضمن صفوفه أي لاعب من أصحاب الخبرات.

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لا يوجد لاعب من أصحاب الخبرات في الأهلي سوى علي معلول، والأهلي سيعاني من كل ذلك في الفترة المقبلة".

وتابع: "يجب على محمود الخطيب إعادة النظر في الصفقات والمدرب وتحقيق البطولات فالجماهير ستحكم على صلاحيته ليكون رئيس نادي مرة أخرى من خلال تحقيق البطولات دون النظر لكونه اسطورة النادي".

وتابع: "الكابتن حسن حمدي تعاقد مع جوزيه مرة أخرى واستدعى اللاعبين الكبار وابرم صفقات جديدة وجيدة لتحقيق البطولات وهو ما تسبب في نجاحه مرة أخرى كرئيسا للنادي، ويجب على الخطيب التعلم من تلك الفترة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. آراء الجماهير حول تجديد عقد رينيه فايلر أو الاستعانة بمدير فنى آخر

لا بد من عودة أزارو .. ميدو: جيرالدو لا يستحق التواجد في الأهلي

ميدو: يجب تدخل الخطيب مع فايلر في تشكيل الأهلي.. وصالح جمعة لا يستحق الذبح

ميدو: أيمن أشرف لا يصلح للعب في مركز المساك .. وأوناجم لا يقل عن بن شرقي

ترشيحاتنا

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

الفك .. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة مدوية عن طالب التنمر

الصحة العالمية تنصح الأطفال في هذه السن بارتداء الكمامة

أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

قبل القمة 120.. الأمن يمنع لاعب الزمالك من دخول استاد القاهرة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة 120

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر