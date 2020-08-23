ميدو: الأهلي يفتقد القائد.. والبطولات تهدد عرش الخطيب

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن النادي الأهلي يفتقد القائد ولا يمتلك ضمن صفوفه أي لاعب من أصحاب الخبرات.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "لا يوجد لاعب من أصحاب الخبرات في الأهلي سوى علي معلول، والأهلي سيعاني من كل ذلك في الفترة المقبلة".





وتابع: "يجب على محمود الخطيب إعادة النظر في الصفقات والمدرب وتحقيق البطولات فالجماهير ستحكم على صلاحيته ليكون رئيس نادي مرة أخرى من خلال تحقيق البطولات دون النظر لكونه اسطورة النادي".



