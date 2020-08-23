حاجة تحفة.. أحدث أعمال مصطفى خيري في عيد ميلاده

يستعد المطرب مصطفي خيري لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حاجة تحفة" يوم 25 أغسطس تزامنا مع عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع المشاهدات العالية الشهير "يوتيوب".





الأغنية من كلمات الشاعر عاصم حسين، وألحان وائل عقيد، وتوزيع كريم سليم، وقام مصطفي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.





وفي وقت سابق خضع مصطفي خيري لجلسة تصوير خاصة للفيديو كليب "حاجة تحفة" ليتألق بإطلالة كاجوال عصرية.



