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فن

حاجة تحفة.. أحدث أعمال مصطفى خيري في عيد ميلاده

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يستعد المطرب مصطفي خيري لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "حاجة تحفة" يوم 25 أغسطس تزامنا مع عيد ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع المشاهدات العالية الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر عاصم حسين، وألحان وائل عقيد، وتوزيع كريم سليم، وقام مصطفي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وفي وقت سابق خضع مصطفي خيري لجلسة تصوير خاصة للفيديو كليب "حاجة تحفة" ليتألق بإطلالة كاجوال عصرية.

ومن المقرر أن ينتهي مصطفي خيري، من التجهيزات النهائية الخاصة بالأغاني السينجل التي يتم طرحها كل شهر ونصف، كما يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في ساقية الصاوي.
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