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أخبار العالم

قبل الانتخابات.. ترامب يتلقى ضربة من شقيقته الكبرى: كاذب ولا مبدأ له

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، أن سلسلة تسجيلات صدرت تظهر الأخت الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي قاضية فيدرالية سابقة، تنتقذ فيها بشدة شقيقها قائلة إنه "ليس لديه مبادئ".

وخلال حديث ماريان ترامب عن باري ترامب، سجلت ابنة أختها، ماري ترامب، لها سرا، والتي أصدرت مؤخرا كتابا يدين الرئيس الأمريكي بعنوان "أكثر من اللازم ولا يكفي أبدا: كيف خلقت غائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم". وقالت ماري ترامب يوم السبت إنها سجلت تلك التسجيلات بين عامي 2018 و2019.

وفي أحد التسجيلات، قالت باري، 83 عامًا، إنها سمعت مقابلة عام 2018 مع شقيقها على قناة فوكس نيوز اقترح فيها أنه سيضعها على الحدود للإشراف على حالات الأطفال المهاجرين المنفصلين عن والديهم، وقالت:"يا إلهي، إذا كنت متدينا، فأنت تريد مساعدة الناس. لا تفعل ذلك".

في نقطة أخرى قالت: "تغريدته الملعونة وكذبه، يا إلهي". وتضيف:"أنا أتحدث بحرية كبيرة، لكنك تعلمين. تغيير القصص. قلة التحضير. الكذب. هذا القرف".

وأضافت الوكالة أنه يمكن أيضًا سماع باري وهي تقول إنها تخمن أن شقيقها لم يقرأ أبدًا آرائها بشأن قضايا الهجرة.

وسألتها ماري"ما الذي قرأه؟"، ردت عليها باري:"لا. هو لا يقرأ".

وظهرت التسجيلات بعد يوم واحد فقط من إحياء ذكرى الراحل روبرت ترامب، شقيق ماريان والرئيس، في قداس في البيت الأبيض. في وقت لاحق، رفض الرئيس التسجيلات، وقال:"'كل يوم شيء آخر، من يهتم"

وقال ترامب في بيان "أفتقد أخي وسأواصل العمل الجاد من أجل الشعب الأمريكي. لا يتفق الجميع ، لكن النتائج واضحة. ستصبح بلادنا قريبًا أقوى من أي وقت مضى".

وجاء ذلك قبل أشهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية ترامب بحسب استطلاعات الرأي بسبب فشل إدارته في التعامل مع فيروس كورونا وتأثيراته الصحية والاقتصادية.

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