حديقة الأورمان: عودة الزائرين غدا بطاقة استيعابية 50%.. فيديو

قال الدكتور عماد وديع، مدير حديقة الأورمان ، إن هناك عدة إجراءات سوف تتم عند فتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور غدًا وأهمها الفحص الحرارى للزائرين، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول أى زائر دون ارتداء الكمامة وسيتم مراعاة المسافات بين المواطنين داخل الحديقة وعند دخولهم.





وأضاف مدير حديقة الأورمان ، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC"، أنه تم تحديد أماكن مخصصة للجلوس داخل الحديقة مع مراعاة التباعد الاجتماعى بين الزائرين.





وتابع أن الطاقة الاستيعابية للحديقة ستكون 50% مؤقتًا حتى تجد الأمور، منوهًا أنه لن يتم إقامة المعارض داخل الحديقة الآن حتى يتم فتح الحديقة ونشهد الإقبال عليها.





وأوضح أن الحديقة تشمل أشجار مصرية وأنواع زهور كثيرة ونادرة.