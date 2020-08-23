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فن

أسما شريف تبهر جمهورها بصورة على انستجرام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام ونالت العديد من التعليقات.

 
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض أخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان‎.‎


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