أسما شريف تبهر جمهورها بصورة على انستجرام

نشرت الإعلامية اسما شريف منير صورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام ونالت العديد من التعليقات.
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض أخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
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ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام ونالت العديد من التعليقات.
يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض أخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
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أسما شريف منير: هتمشي في الشارع باشا بابتسامة كلها سخرية وأنت شايف الناس بتتلون..شاهد