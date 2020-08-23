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سيارات

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بنتلي عن إطلاق أول نسخة انتاجية من سيارة بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT، والتى تم إطلاقها بمناسبة تسجيل بنتلي كونتينينتال GT رقمًا قياسيًا خلال نسخة العام 2019 من فعاليات Pikes Peak International Hill Climb السنوية .

ومنذ ذلك الوقت أصبحت السيارة بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT ، أسرع سيارة إنتاجية تصعد على التلال الشهيرة على الإطلاق.

وتعد السيارة بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الاصدار الخاص هى واحدة من 15 نسخة فقط سيتم إنتاجها من هذا الاصدار ، ولونها اخضر مميز للغاية تم إنشاؤه في قسم مولينار ، وهو نفس لون السيارة بنتلى ذات لقب الرقم القياسي .

وتأتي السيارة بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الاصدار الخاص ، بجنوط مولينر من مولينر و إطارات بيريلي P Zero Color Edition، و أقراص المكابح باللون الأخضر.

أما خارجية السيارة ذات الإصدار الخاص وستتيح الشركة للعملاء الاختيار بين حزمتين الأولى حزمة خارجية من ألياف الكربون والثانية حزمة باللون الأسود اللامع مع لمسات داكنة، مع وضع الرقم 100 على الشبك الأمامي اختياريا ، حيث يرمز هذا الرقم إلى مرور 100 عام على تأسيس العلامة البريطانية.

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة فهى تعتبر مزيج بين اللون الاسود واللون الاخضر ، بالاضافة إلى قماش "ألكانتارا" وجلد "بيلوجا" و درزات باللون الأخضر، و شعار تلة Pikes Peak على مساند الرأس باللون الأخضر .

وتستمد السيارة بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT على محرك W12 سعة 6 لترات بقوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن-متر، مما يمنح السيارة تسارعًا من 0 إلى 96 كلم/سا خلال 3.6 ثوان، مع سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/سا.

ويصل سعر بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT من 74,143 دولار أمريكي مضافة إلى سعر السيارة الأساسي، والتي يبدأ سعرها العالمي من 218,900 دولارًا .

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص
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