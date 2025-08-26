أنشيلوتي عن استبعاد رودريجو ونيمار: يعرفان رقمي

فسر كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، قراره باستبعاد الثنائي رودريجو مهاجم ريال مدريد، ونيمار، نجم سانتوس، من قائمة السيليساو لمواجهتي تشيلي وبوليفيا، الشهر المقبل.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "لم أخبر رودريجو ونيمار بقرار الاستبعاد، إنهما يدركان تمامًا الفكرة، عليهما خوض المباريات وأن يكونا في حالة بدنية جيدة".

وأضاف: "لا أحتاج لشرح هذا. إن أرادا، فليتصلا بي، رودريجو يحمل رقمي، ونيمار أيضًا".

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون باكير (ليفربول) – بينتو ماتيوس (النصر السعودي) – هيوغو سوزا (كورينثيانز).

خط الدفاع: ويسلي (روما) – فاندرسون (موناكو) – أليكس ساندرو (فلامنغو) – كايو هنريكي (موناكو) – دوغلاس سانتوس (زينيت) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – غابرييل ماغالهايس (آرسنال) – أليكساندرو (ليل) – فابريسيو برونو (كروزيرو).

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – برونو غيماريش وجويلينتون (نيوكاسل) – لوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) – غابرييل مارتينلي (آرسنال) – كايو جورجي (كروزيرو) – لويز هنريكي (بوتافوغو) – ماثيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام) – جواو بيدرو (تشيلسي).

ويخوض منتخب البرازيل المباراتين بعدما ضمن رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يتيح لأنشيلوتي فرصة لاختبار وجوه جديدة ومنح بعض اللاعبين الراحة قبل الاستحقاقات المقبلة.