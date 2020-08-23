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رياضة

نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:26 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة نارية اليوم، الأحد، بين باريس سان جيرمان ونظيره بايرن ميونخ، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناتي bein sport 1 و bein soprt 4 k، بتعليق حفيظ دراجي.


باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ:
ويحلم باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بخطف الفوز في مباراة اليوم، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الفريق الفرنسي.


ولم يحقق أي ناد فرنسي لقب دوري أبطال أوروبا على مر تاريخ كرة القدم، سوى أولمبيك مارسيليا، الذي حقق اللقب في موسم 1993.


في المقابل يسعى بايرن ميونخ إلى استغلال خبراته الكبيرة في النهائيات الأوروبية بتحطيم حلم سان سان جيرمان التاريخي، وحصد لقب التشامبيونزليج.


وسبق لفريق بايرن ميونخ أن توج ببطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما حصل على مركز الوصيف 5 مرات أيضا.


يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح ليون بثلاثية نظيفة، بينما صعد باريس سان جيرمان بعد الفوز على لايبزيج بالنتيجة نفسها.
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