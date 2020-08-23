التشكيل المتوقع .. بايرن ميونخ بالقوة الضاربة يواجه باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

استقر هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميوخ، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة باريس سان جيرمان، المقرر لها اليوم، الاحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويسعى بايرن ميونخ لاستغلال خبراته الكبيرة في النهائيات الأوروبية بتحطيم حلم سان سان جيرمان التاريخي، وحصد لقب التشامبيونزليج.





وسبق لفريق بايرن ميونخ أن توج ببطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بينما حصل على مركز الوصيف 5 مرات ايضا.





تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة باريس





حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: ألفونسو دافيز - دافيد ألا - زوله ح كيميتش.





خط الوسط: جورتيسكا - تياحو ألكانتارا - إيفان بيريسيتش.





خط الهجوم: سيرج جنابري - توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.





يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح ليون بثلاثية نظيفة، بينما صعد باريس سان جيرمان بعد الفوز على لايبزيج بالنتيجة نفسها.