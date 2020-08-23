صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها بعد عودتها من إجازة احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1442هـ.





وصعد مؤشرها القيادي EGX30 بمعدل 1.2% عند 11.160.05 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.3 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:



مدفوعة بمشتريات محلية... البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات



البورصة المصرية تصعد في مستهل تعاملات الاثنين





وارتفع مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة مسجلا ارتفاع بنسبة 2.04% ، عند 1.692.88 نقطة بقيمة 1.73 مليون جنيه، بينما سجل مؤشر EGX100 ارتفاعا هو الأخر بنسبة 1.91% عند 2.571.86 نقطة، إذ جري التداول بقيمة 2.621 مليون جنيه.





وصعد مؤشر EGX50 بمعدل 1.91%، عند نقطة 2.571.98 نقطة بقيمة تداول اقتربت من 2 مليون جنيه.





ووصل حجم رأس المال السوقي للبورصة نحو 621.018 مليار جنيه.