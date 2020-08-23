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اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:44 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها بعد عودتها من إجازة احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1442هـ.


وصعد مؤشرها القيادي EGX30  بمعدل 1.2% عند 11.160.05 نقطة  بقيمة تداول بلغت 11.3 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة مسجلا ارتفاع بنسبة 2.04% ، عند 1.692.88 نقطة بقيمة 1.73 مليون جنيه، بينما سجل مؤشر EGX100  ارتفاعا هو الأخر بنسبة 1.91% عند 2.571.86 نقطة، إذ جري التداول بقيمة 2.621 مليون جنيه.


وصعد مؤشر EGX50 بمعدل 1.91%، عند نقطة 2.571.98 نقطة بقيمة تداول اقتربت من 2 مليون جنيه.


ووصل حجم رأس المال السوقي للبورصة نحو 621.018 مليار جنيه.

 

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