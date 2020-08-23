نشرة المرأة.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها.. وأسباب نقص الأكسجين الصامت لدى مرضى كورونا

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أكدت دراسة حديثة أن هناك نسبة من المصابين بفيروس كورونا التاجي يعانون من نقص الأكسجين المفاجئ دون الشعور بعلامات ضيق التنفس ، وهي حالة تعرف باسم نقص الأكسجين الصامت.





وأجريت الدراسة على 16 مريضًا بفيروس كورونا لديهم مستويات منخفضة جدًا من الأكسجين تصل إلى 50٪ وتشبع الدم الطبيعي بالأكسجين بين 95 و 100٪ ، دون شعر المريض بضيق في النفس.









