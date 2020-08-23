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مرأة

نشرة المرأة.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها.. وأسباب نقص الأكسجين الصامت لدى مرضى كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:00 م
المراة
المراة
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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

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فوائد التين الشوكى عديدة  فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة والكاروتينات وتقوية جهاز المناعة وضبط مستويات السكر فى الدم.
ويعد من أبرز فوائد  التين الشوكى الأخرى فائدته للجنس وعلاج مشاكل المعدة وإليك أبرز فوائد التين الشوكى لصحتك:

أكدت دراسة حديثة أن هناك نسبة من المصابين بفيروس كورونا التاجي يعانون من نقص الأكسجين المفاجئ دون الشعور بعلامات ضيق التنفس ، وهي حالة تعرف باسم نقص الأكسجين الصامت. 

وأجريت الدراسة على 16 مريضًا بفيروس كورونا لديهم مستويات منخفضة جدًا من الأكسجين تصل إلى 50٪ وتشبع الدم الطبيعي بالأكسجين بين 95 و 100٪ ، دون شعر المريض بضيق في النفس.


ما السن المناسبة لارتداء الكمامة.. الصحة العالمية تجيب
منذ بداية تفشي فيروس كورونا التاجي، وكان الأطفال في المنطقة الآمنة من عدوى الفيروس المستجد، لكن بالطبع قد تنتقل لهم العدوى خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، ونصحت منظمة الصحة العالمية بطريقة التعامل مع الأطفال والسن المناسبة لارتداء الكمامة.

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق،عن قائمة أطعمة تساعد على منح الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب ، وهي تسمى مأكولات السعادة ، والكثير يعتقد أن الشيكولاتة وحدها فقط هى القائمة بهذا الدور لكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تعطيك نفس الشعور .

تألقت الفنانة رانيا منصور بإطلالة أنيقة مميزة خطفت الأنظار في حفل زفاف شقيقتها الفنانة نورهان منصور، حيث اختارت فستانا أحمر مميزا مفتوح الظهر ومزينا على الكتفين.
 
واختارت رانيا منصور الظهور بإطلالتين مختلفتين خلال حفل زفاف شقيقتها، وكانت الإطلالة الأولى بـ جمبسوت فيروزي، ثم تألقت بالفستان الأحمر.
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