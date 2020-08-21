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مرأة

بجمبسوت أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى عقد قران شقيقتها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:19 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من عقد قران شقيقتها.

خطفت رانيا منصور الأنظار في الصور، حيث ارتدت جمبسوت أنيق و ذا أكمام مكشوفة باللون اللبني اللامع الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وقد حمل التصميم Dalia Hamdy.

وانتعلت رانيا منصور حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما منحها إطلالة متكاملة و جذابة.

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أما من الناحية الجمالية، بدت رانيا منصور بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل رنيم عصام مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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