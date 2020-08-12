بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة الشابة رانيا منصور ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام ، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى لبنان. الاجتماعيأنستجرامبصور





وتألقت رانيا منصور فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بلوزة قصيرة للغاية وذا أكمام مكشوفة واتسمت بأنها مزينة بالدانتيل الذي زاد من جاذبيتها، و نسقت معه بنطلون أسود لا يحمل أى نقوشات.





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وانتعلت رانيا منصور حذاء أسود ذو كعب عالي، فيما اعتمدت إطلالتها على البساطة وعدم المبالغة ولم ترتد أى إكسسوارات و قد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، وضعت رانيا منصور بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى القصير المنسدل على كتفيها.



