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تكنولوجيا

آبل تتراجع عن موقفها تجاه تطبيق WordPress المجاني

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:01 م
شيماء عبد المنعم
نجحت شركة آبل Apple، في قيام تطبيق WordPress المجاني بإضافة المشتريات ضمن خدمته، حيث تراجعت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن موقفها السابق بحق التطبيق وأصدرت اعتذارا نادرا.  

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، طلبت آبل من الشركة المطورة لتطبيق WordPress، إضافة الخطط المتميزة وأسماء النطاقات الخاصة داخل تطبيقها المجاني حتى تتمكن آبل من الحصول على رسومها التقليدية بنسبة 30 في المئة.

وفي مفأجاة للجميع، قالت آبل في اعتذارا مسجلا لها:" إن تطبيق وورد بريس WordPress، لن يضطر بعد الآن إلى إضافة عمليات شراء داخل التطبيق على متجر App Store".

وقالت آبل في بيانا لها: "لقد تم حل مشكلة تطبيق WordPress، نظرا لأن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق، فقد أصبح الآن تطبيقا مجانيا قائما بذاته ولا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، وقد أبلغنا المطور ونعتذر عن أي لبس سببناه".

وقد واجهت الشركة المالكة لتطبيق آب ستور، اتهامات من مطور برمجية WordPress، تتعلق بمنعه من تحديث التطبيق حتى يضيف عمليات شراء داخل التطبيق، وذلك لكي تحصل شركة آبل على نسبة العمولة الخاصة بها من أجل إبقاء التطبيقات على متجرها الألكتروني والتي تقدر بـ 30%.

جدير بالذكر أن تطبيق WordPress، يتيح لمستخدميه إنشاء وتأسيس موقع ويب وإدارته مباشرة بشكل مجاني، لأنه أداة مجانية مفتوحة المصدر مخصصة لتلبية احتياجاته المستخدمين، بينما يبيع الموقع الخاص بالخدمة أسماء النطاقات وحزم مواقع الويب للمستخدمين، مما يتعارض مع سياسة متجر آبل App Store.
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