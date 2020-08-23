355 ألف جنيه.. إيرادات فيلم توأم روحي أمس

والفيلم يقوم ببطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان أبو لبن.

مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يدعو فيها جمهوره لمشاهدة فيلمه الجديد "توأم روحى" بالسينما اليوم خاصة أنه سيكون حاضرا لمشاهدة الفيلم معهم في 6 أكتوبر.

وقال الرداد "مبسوط جدا بردود أفعال الناس على فيلم (توأم روحي) لحد دلوقتي.





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وأضاف الرداد قائلا: "النهاردة الأحد أول يوم في الجولة اللي متعود أعملها لما يكون نازلي فيلم".





وأوضح الرداد قائلا: "هاكون موجود النهاردة مع مجموعة من أبطال الفيلم في منطقة 6 أكتوبر، هنروح أمريكانا بلازا الساعة 6 وبعدين مول العرب وهنتفرج على الفيلم حفلة 9 بالليل في مول مصر، إن شاء الله يبقى يوم جميل ومتحمس جدا لده.. أشوفكم بالليل".





"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.