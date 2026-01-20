قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة
هيئة الأركان الإيرانية : لا نكترث بتصريحات ترامب .. وردنا على أي اعتداء سيكون صارمًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
أسماء عبد الحفيظ

صحة الحوض عند الرجال من الجوانب الصحية المهمة التي غالبًا ما يُهملها الكثيرون، لكن تمارين كيجل أثبتت فعاليتها في تحسين القوة العضلية لمنطقة الحوض، دعم السيطرة على المثانة، وتعزيز الأداء الجنسي.

يُطلق على هذه التمارين أحيانًا سر الرجال الأصحاء لما لها من تأثير مباشر على جودة الحياة الجنسية والصحة العامة.

ما هي تمارين كيجل للرجال؟

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

قال الدكتور عصام شلبي استشارى الذكورة والعقم من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تمارين كيجل عبارة عن سلسلة من الانقباضات والاسترخاءات للعضلات الموجودة في منطقة الحوض، تحديدًا عضلات العانة والعجز والمثانة. الهدف الأساسي هو تقوية هذه العضلات وتحسين تدفق الدم إليها، مما يدعم الأداء البدني والصحي.

فوائد تمارين كيجل للرجال

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تحسين السيطرة على المثانة
تساعد تمارين كيجل على تقليل تسرب البول وتحسين السيطرة على التبول، خاصة بعد سن الأربعين أو بعد بعض العمليات الجراحية.

زيادة القوة الجنسية 
العضلات القوية في منطقة الحوض تدعم الأداء الجنسي.

تخفيف آلام أسفل الظهر والحوض
تمارين كيجل تقوي عضلات الحوض والظهر السفلي، ما يقلل من آلام أسفل الظهر ويحسن الاستقرار العضلي.

تعزيز صحة البروستاتا
ممارسة تمارين كيجل بانتظام قد تساعد في تحسين تدفق الدم إلى منطقة البروستاتا وتقليل بعض الأعراض المرتبطة بتضخم البروستاتا.

أفضل طريقة لأداء تمارين كيجل للرجال

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تحديد العضلة الصحيحة:
لتحديد العضلات الصحيحة، حاول إيقاف التبول أثناء الذهاب للحمام مرة واحدة – هذه هي عضلات كيجل.

الانقباض والاسترخاء:

انقبض عضلات الحوض لمدة 3–5 ثوانٍ.

استرخي لمدة 3–5 ثوانٍ.

كرر العملية 10–15 مرة لكل جلسة.

عدد الجلسات اليومية:
يُنصح بأداء 3 جلسات يوميًا للحصول على أفضل النتائج، ويمكن زيادة الوقت والانقباض تدريجيًا مع التقدم.

التمارين أثناء الأنشطة اليومية:
يمكن أداء التمارين أثناء الجلوس في المكتب أو القيادة، بدون أن يلاحظ أحد.

أخطاء شائعة عند ممارسة تمارين كيجل

  • شد عضلات البطن أو الأرداف بدل الحوض.
  • حبس النفس أثناء الانقباض.
  • الإفراط في التكرار مما يسبب تعب العضلات.
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية
تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

