صحة الحوض عند الرجال من الجوانب الصحية المهمة التي غالبًا ما يُهملها الكثيرون، لكن تمارين كيجل أثبتت فعاليتها في تحسين القوة العضلية لمنطقة الحوض، دعم السيطرة على المثانة، وتعزيز الأداء الجنسي.

يُطلق على هذه التمارين أحيانًا سر الرجال الأصحاء لما لها من تأثير مباشر على جودة الحياة الجنسية والصحة العامة.

ما هي تمارين كيجل للرجال؟

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

قال الدكتور عصام شلبي استشارى الذكورة والعقم من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تمارين كيجل عبارة عن سلسلة من الانقباضات والاسترخاءات للعضلات الموجودة في منطقة الحوض، تحديدًا عضلات العانة والعجز والمثانة. الهدف الأساسي هو تقوية هذه العضلات وتحسين تدفق الدم إليها، مما يدعم الأداء البدني والصحي.

فوائد تمارين كيجل للرجال

تحسين السيطرة على المثانة

تساعد تمارين كيجل على تقليل تسرب البول وتحسين السيطرة على التبول، خاصة بعد سن الأربعين أو بعد بعض العمليات الجراحية.

زيادة القوة الجنسية

العضلات القوية في منطقة الحوض تدعم الأداء الجنسي.

تخفيف آلام أسفل الظهر والحوض

تمارين كيجل تقوي عضلات الحوض والظهر السفلي، ما يقلل من آلام أسفل الظهر ويحسن الاستقرار العضلي.

تعزيز صحة البروستاتا

ممارسة تمارين كيجل بانتظام قد تساعد في تحسين تدفق الدم إلى منطقة البروستاتا وتقليل بعض الأعراض المرتبطة بتضخم البروستاتا.

أفضل طريقة لأداء تمارين كيجل للرجال

تحديد العضلة الصحيحة:

لتحديد العضلات الصحيحة، حاول إيقاف التبول أثناء الذهاب للحمام مرة واحدة – هذه هي عضلات كيجل.

الانقباض والاسترخاء:

انقبض عضلات الحوض لمدة 3–5 ثوانٍ.

استرخي لمدة 3–5 ثوانٍ.

كرر العملية 10–15 مرة لكل جلسة.

عدد الجلسات اليومية:

يُنصح بأداء 3 جلسات يوميًا للحصول على أفضل النتائج، ويمكن زيادة الوقت والانقباض تدريجيًا مع التقدم.

التمارين أثناء الأنشطة اليومية:

يمكن أداء التمارين أثناء الجلوس في المكتب أو القيادة، بدون أن يلاحظ أحد.

أخطاء شائعة عند ممارسة تمارين كيجل