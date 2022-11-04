أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال..وخصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

غيرت منصّات العمل الحر أو ما يعرف بال freelance الطريقة التي يجري بها المهنيون أعمالهم، والأسلوب الذي تعمل به الشركات التقليدية، ففي السنوات القليلة الماضية، أصبح العمل عن بعد خيارًا شائعًا في سوق العمل ينافس الوظائف التقليدية التي تفرض على الموظّفين العمل لساعات محدّدة تصل إلى 40 ساعة أسبوعيًا، ذلك أنّ فرص العمل الحرّ تتيح للعاملين المرونة والحريّة في أداء أعمالهم.

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra أفضل هاتف فلاجشيب للشركة حتى الآن لكن من أشد عيوبه هو سعره المرتفع، لذلك يقوم موقع أمازون Amazon الأمريكي بعمل خصم لا مثيل له فيخصم 25% من قيمته الرئيسية.

أكدت باحثة يابانية تدعى "كوميكو ناكاتا" ، أن الواي فاي WiFi يؤثر على الأداء الجنسي للرجال، حيث أن الموجات الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الأجهزة التي تعمل ب WiFi ، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الراوتر المنزلية ، يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالحيوانات المنوية.

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة مؤخرا عن هاتف آيفون iPhone 14 ، ومنذ ذلك الحين يتهافت المستهلكون حول العالم للحصول عليه بسبب مكانة هواتف عملاقة التكنولوجيا في قلوبهم، لكن للأسف يوجد عائق كبير وهو ارتفاع سعر الهاتف خاصة مع أزمة التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

يعتبر "التداول المباشر" أمر رائع الذي يمكنك منه من ربح أموال كثيرة و حقيقية ، خصوصا إذا اخترت المنصة الاحترافية والمناسبة عند التداول في الأسواق المالية. فعلى الرغم من أن التداول في البورصة يوجد به مخاطر خسارة الأموال ، ولكن فيه أيضا فرص رائعة و متميزة أيضا لربح الصفقات المالية.

تعد الصور الفوتوغرافية بمثابة لحظات تعيش معنا إلى الأبد، فهي عبارة عن التقاط لحظات في وقت ما لتبقى محفورة في ذاكرتنا للأبد، ومن المؤسف أن هذه الصور قد تتعرض للتلف أو عدم الوضوح مع مرور الزمن.