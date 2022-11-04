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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال..وخصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra

أخبار التكنولوجيا|خبراء
أخبار التكنولوجيا|خبراء يحذرون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

شغل من البيت بالدولار.. أفضل مواقع الـ freelance العالمية

 

غيرت منصّات العمل الحر أو ما يعرف بال freelance الطريقة التي يجري بها المهنيون أعمالهم، والأسلوب الذي تعمل به الشركات التقليدية، ففي السنوات القليلة الماضية، أصبح العمل عن بعد خيارًا شائعًا في سوق العمل ينافس الوظائف التقليدية التي تفرض على الموظّفين العمل لساعات محدّدة تصل إلى 40 ساعة أسبوعيًا، ذلك أنّ فرص العمل الحرّ تتيح للعاملين المرونة والحريّة في أداء أعمالهم.

 

خصم 7200 جنيه على هاتف سامسونج الأسطوري Galaxy S22 Ultra..من أمازون أمريكا

 

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra أفضل هاتف فلاجشيب للشركة حتى الآن لكن من أشد عيوبه هو سعره المرتفع، لذلك يقوم موقع أمازون Amazon الأمريكي بعمل خصم لا مثيل له فيخصم 25% من قيمته الرئيسية.

 

خبراء يؤكدون: الـ WiFi  يضعف الأداء الجنسي للرجال

 

أكدت باحثة يابانية تدعى "كوميكو ناكاتا" ، أن الواي فاي WiFi  يؤثر على الأداء الجنسي للرجال، حيث أن الموجات الكهرومغناطيسية التي تنبعث من الأجهزة التي تعمل ب WiFi ، مثل الهواتف الذكية  وأجهزة الراوتر المنزلية ، يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالحيوانات المنوية.

 

عرض البلاك فريداي.. iPhone 14 الجديد بـ 22 ألف جنيه في السعودية

 

كشفت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة مؤخرا عن هاتف آيفون iPhone 14 ، ومنذ ذلك الحين يتهافت المستهلكون حول العالم للحصول عليه بسبب مكانة هواتف عملاقة التكنولوجيا في قلوبهم، لكن للأسف يوجد عائق كبير وهو ارتفاع سعر الهاتف خاصة مع أزمة التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي. 

 

حقيقية 100%..هتكسب فلوس من ولا حاجة من هذه التطبيقات

 

يعتبر "التداول المباشر" أمر رائع الذي يمكنك منه من ربح أموال كثيرة و حقيقية  ، خصوصا إذا اخترت المنصة الاحترافية والمناسبة عند التداول في الأسواق المالية. فعلى الرغم من أن التداول في البورصة يوجد به مخاطر خسارة الأموال ، ولكن فيه أيضا فرص رائعة و متميزة أيضا لربح الصفقات المالية.

 

موقع مجاني هيرجعلك صور أجدادك وحبايبك القديمة كأنها جديدة

 

تعد الصور الفوتوغرافية بمثابة لحظات تعيش معنا إلى الأبد، فهي عبارة عن التقاط لحظات في وقت ما لتبقى محفورة في ذاكرتنا للأبد، ومن المؤسف أن هذه الصور قد تتعرض للتلف أو عدم الوضوح مع مرور الزمن.

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