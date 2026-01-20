قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
بالصور

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أسماء عبد الحفيظ

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع، قد يبدو من البديهي أن غسل جميع الأطعمة قبل تناولها خطوة صحية.

لكن خبراء التغذية يحذرون من أن بعض الأطعمة عند غسلها قد تتعرض للتلوث أو تفقد قيمتها الغذائية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الخضراوات الورقية اغسليها بحذر

الخضراوات مثل السبانخ والخس تحتوي على أوراق رقيقة يمكن أن تختزن الجراثيم في الطيات. غسلها تحت الماء الجاري دون تنظيف دقيق أو استخدام فرشاة مناسبة قد ينشر البكتيريا بدل إزالتها. أفضل طريقة هي غسلها برفق مع تقطيع الأوراق الكبيرة ثم نقعها قليلًا في ماء مضاف إليه ملعقة صغيرة خل أو عصير ليمون ثم شطفها جيدًا.

الدجاج واللحوم النيئة

كثير من ربات البيوت يغسلن الدجاج النيء قبل الطهي، ظنًا أن ذلك يقتل الجراثيم. الحقيقة أن الغسل ينشر البكتيريا على الأسطح والأواني المحيطة بك، ما يزيد خطر التسمم الغذائي. الطريقة الصحيحة هي طهي الدجاج مباشرة إلى درجة الحرارة الداخلية الموصى بها 75 درجة مئوية لقتل الجراثيم تمامًا.

الفواكه الطرية مثل التوت والفراولة

هذه الفواكه تمتص الماء بسهولة ويصبح غسلها المكثف سببًا في فقدان النكهة ومركباتها الغذائية الحساسة. يُنصح بشطفها برفق قبل التناول مباشرة، وعدم نقعها لفترات طويلة في الماء.

البقوليات والحبوب

غسل البقوليات مثل العدس والفاصوليا قبل الطهي مفيد، لكن النقع المطول في الماء أو الغسل المفرط قد يزيل بعض الفيتامينات الذائبة في الماء، وبالتالي تقل فائدتها الغذائية.

