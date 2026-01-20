زيلينسكي: يجب الضغط على روسيا لإنهاء الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال إن أوكرانيا تحترم الدنمارك وسيادتها وسلامة أراضيها، ونأمل في أن تقوم الولايات المتحدة بالاستماع إلى أوروبا في إطار الدبلوماسية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يجب الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، وننتج نحو 1000 طائرة مسيرة اعتراضية يوميا.

كما أكد الجيش الأوكراني أن 5 صواريخ و24 مسيرة روسية تمكنت من إحداث أضرار في 23 موقعا أوكرانيا.

فيما ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 335 ألف مواطن.

وكان الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشئون الروسية، أكد في وقت لاحق ؛ أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تشهد تصعيدًا لافتًا وغير مسبوق، متجاوزة التحديات المناخية القاسية لفصل الشتاء، في مؤشر واضح على تحول استراتيجي في مسار الحرب.

وأوضح الأفندي، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات الروسية تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تقدم ميداني ملحوظ، تُرجم إلى سيطرة موسكو على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، ما يعكس بحسب وصفه تفوقًا عسكريًا وتخطيطيًا متناميًا.

وأشار الخبير في الشئون الروسية إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التصعيد يعود إلى حالة الضعف التي يعاني منها الجانب الأوكراني، لا سيما على مستوى الموارد البشرية، كاشفًا أن تصريحات رسمية صادرة عن وزير الدفاع الأوكراني تحدثت عن فرار ما يقرب من 400 ألف جندي من جبهات القتال، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تماسك الجيش ومعنوياته.

وأضاف أن روسيا تعتمد بشكل مكثف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وبالأخص منشآت الطاقة، في إطار سياسة الضغط الشامل الهادفة إلى إنهاك الدولة الأوكرانية ودفع قيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى القبول بخيار الاستسلام العسكري أو تقديم تنازلات استراتيجية.

