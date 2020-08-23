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مرأة

لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:01 م
اضرار عصائر الفاكهة
اضرار عصائر الفاكهة
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رشا عوني
اعتاد الكثير على تحضير عصائر الفاكهة الطبيعية بدلا من تناولها، كنوع من التغيير ومحاولة الاستفادة منها بشكل أكبر، إلا أن الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء فجرت مفاجأة بشأن تلك العصائر التي اعتبرتها تسبب مشكلات صحية عديدة. 

أوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا، أن شرب العصائر الطبيعية بشكل منتظم أمر غير صحي رغم احتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم. 

وأشارت أخصائية الغدد الصماء إلى السر وراء خطورة تناول عصائر الفاكهة، حيث قالت: "يتم إنتاج كوب من عصير البرتقال المركز الطازج عن طريق عصر برتقالتين كبيرتين، لكن الإنسان لا يأكل هذه الكمية في وقت واحد، لذلك إذا تم المقارنة بين100 ملليلتر من هذا العصير و100 ميلليلتر من الكولا، سنرى أن نسبة السكر فيهما متماثلة تقريبا"، وذلك بحسب وكالة sputniknews . 

وتابعت: "نتيجة تناول كوب من العصير الطازج نحصل فورا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة السهلة الهضم- الجلوكوز والفركتوز، وبالتالي نؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي في الكبد".

وكذلك أوضحت الدكتورة زهرة أن عصائر الفواكه الطبيعية لا تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على بطء امتصاص الجلوكوز والفركتوز، ولها تأثير على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي. 

وحذرت أخصائية الغدد الصماء ، من الإفراط في تناول عصائر الفاكهة سيؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو النقرس.
لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة
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