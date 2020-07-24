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مرأة

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:16 م
عصائر تقوي المناعة
عصائر تقوي المناعة
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رشا عوني
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عصير البرتقال والفراولة والليمون غني بفيتامين سي الذي يقوي المناعة ضد كوفيد-19.

نقدم لك طريقة تحضير هذه المشروبات الطيبعية الفعالة في تقوية المناعة .. 
 
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أولًا عصير الليمون بالنعناع : 
3 ثمرات ليمون

 نعناع أخضر طازج

فنجان حليب

3كوب ماء

الطريقة:

قشري الليمون وضعيه في الخلاط مع النعناع والماء

اخلطي الليمون ثم صفيه بالمصفاة حتى تتخلصي من القشور

أضيفي عصير الليمون مرة أخرى للخلاط ثم أضيفي له السكر والحليب واضربيه مرة أخرى ثم قدميه

ثانيًا عصير البرتقال بالجزر : 

المكونات 
2 ثمرة برتقال أو 2 كوب عصير برتقال جاهز 
2 ثمرة جزر مسلوق
عسل ابيض للتحلية
كوب ماء 

الطريقة
قومي بسلق الجزر نصف سلق
في الخلاط ضيفي شرائح البرتقال مع الجزر ، وإذا لم يتوفر لديك برتقال طازج يمكنك شراء عصير برتقال جاهز
اضيفي عصير البرتقال مع شرائح الجزر
ضيفي العسل الأبيض للتحلية 
اخفقي المكونات جيدا حتى تتجانس . 

ثالثا عصير الفراولة بالبنجر : 
المكونات 
كوب فراولة 
ثمرة بنجر مقشرة أو مسلوقة نصف سلق
عسل ابيض 
نصف كوب ماء 

الطريقة 
اسلقي البنجر نصف سلق وضيفيه في الخلاط مع الفراولة
ضيفي الماء والعسل واخفقيهم جيدا 
يفضل شرب العصير دون تصفية . 
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