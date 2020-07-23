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يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:01 م
فوائد عصير العنب
فوائد عصير العنب
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رشا عوني
عصير العنب من أهم المشروبات الصيفية الصحية التي تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، فضلًا عن فوائد عصير العنب للقلب والمعدة وغيرها، فيمكنك تحضيره كعصير طبيعي طازج بدلًا من تناوله، ليصبح مشروب صيفي يقوي المناعة بشكل كبير في ظل تفشي كورونا. 

بحسب بموقع "هيلث لاين" إليك فوائد عصير العنب :  

1-يعالج اضطرابات المعدة 
2- يحمي من الإمساك 
3- مفيد لصحة القلب 
4- يجعل الأوعية الدموية مرنة 
5-يقلل من مستويات الكوليسترول الضار
6-يساعد في تدفق الدم بكفاءة لجميع أنحاء الجسم 
7-يمنع تصلب الشرايين
8- يعتبر ملين طبيعي للمعدة 
9- غني بمضادات الأكسدة 
10-له خصائص مضادة للبيكتريا والفيروسات 
11- يمنع تكون الأورام في الجسم
12- يحمي من السرطان
13-علاج فعال للصداع النصفي
14- يزيد عملية التمثيل الغذائي بالجسم 
15-غني بالحديد والنحاس والمنجنيز 

طريقة عمل عصير العنب :  

في الخلاط اخلطي 2 كوب عنب أحمر مع عصير ليمونة و نصف كوب ماء و4 قطع ثلج وقليل من السكر، واخفقي المكونات جيدًا حتى تتجانس.  
يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره
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