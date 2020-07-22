AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوب سحري بـ 3 جنيهات .. فوائد هائلة لشرب عصير القصب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:33 ص
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
Advertisements
رشا عوني

يعتبر عصير القصب من أكثر العصائر الطبيعية الطازجة الصحية والمفيدة لكافة أعضاء الجسم خاصة في فصل الصيف، فهو رخيص ومتوفر بشكل كبير ، وكذلك يمكنك تناوله طازجًا في كل مرة ترغب في شرائه ، لذا احرص على تناول عصير القصب باستمرار للاستفادة من مزاياه الصحية التي نستعرضها في السطور التالية ..


بحسب موقع food.ndtv إليك فوائد عصير القصب


اقرأ أيضا

مشروب صيفي منعش.. طريقة عمل قهوة الدالجونا المثلجة


- عصير القصب هائل في إدرار البول

- يساعد في علاج التهاب المسالك البولية

- علاج فعال لحصوات الكلى

- ينظف الكلى ويضمن عملها بشكل سليم

- عصير القصب يساعد في تقوية الكبد وتنظيفه من السموم

-غني بالنوع الجيد من الكربوهيدرات والبروتين والحديد والبوتاسيوم والمغذيات الأساسية الأخرى التي تجعله مشروبات الطاقة المثالية

-يبني البلازما وسوائل الجسم ويساعد على مكافحة الجفاف والشعور بالارهاق

-يعتبر ملين طبيعي ويحسن حركة الأمعاء

- يحميك من الامساك 

-لا يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم كما هو شائع بل هو صحي لمرضى السكري . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصائر بعد الفطار.. 3 مشروبات تقوي المناعة

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ

للدايت والمناعة والكبد.. فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون

يحرق الدهون ويقوي المناعة .. 5 فوائد هائلة لتناول عصير الموز بالقرفة

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم

ترشيحاتنا

أطلت بالأبيض.. هنادي مهنا بإطلالة ملائكية بجلسة تصوير جديدة

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا

إحباط هجوم إرهابي في بئر العبد ومقتل 18 تكفيريا واستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

حكومة الوفاق تصعد وتراوغ بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد

نجوى إبراهيم: محمود الخطيب أسطورة يتمتع بذكاء شديد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. بدء إنتاج بنتلي بنتايجا 2021 .. صور

كوب سحري بـ 3 جنيهات .. فوائد هائلة لشرب عصير القصب

أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات