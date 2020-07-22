كوب سحري بـ 3 جنيهات .. فوائد هائلة لشرب عصير القصب

يعتبر عصير القصب من أكثر العصائر الطبيعية الطازجة الصحية والمفيدة لكافة أعضاء الجسم خاصة في فصل الصيف، فهو رخيص ومتوفر بشكل كبير ، وكذلك يمكنك تناوله طازجًا في كل مرة ترغب في شرائه ، لذا احرص على تناول عصير القصب باستمرار للاستفادة من مزاياه الصحية التي نستعرضها في السطور التالية ..
بحسب موقع food.ndtv إليك فوائد عصير القصب :
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- عصير القصب هائل في إدرار البول
- يساعد في علاج التهاب المسالك البولية
- علاج فعال لحصوات الكلى
- ينظف الكلى ويضمن عملها بشكل سليم
- عصير القصب يساعد في تقوية الكبد وتنظيفه من السموم
-غني بالنوع الجيد من الكربوهيدرات والبروتين والحديد والبوتاسيوم والمغذيات الأساسية الأخرى التي تجعله مشروبات الطاقة المثالية
-يبني البلازما وسوائل الجسم ويساعد على مكافحة الجفاف والشعور بالارهاق
-يعتبر ملين طبيعي ويحسن حركة الأمعاء
- يحميك من الامساك
-لا يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم كما هو شائع بل هو صحي لمرضى السكري .