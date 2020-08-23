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مرأة

روج أحمر وشعر أصفر.. أسما شريف منير تستعرض جمالها على إنستجرام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:35 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة "مش صن KISSID خالص على فكرة".

وأطلت أسما شريف منير بإطلالة أنثوية ناعمة، مرتدية توب باللون الأسود ذات النقوشات الأبيض على منطقة الصدر.

وبرزت جمالها باللمسات الجمالية الصارخة، وضعت اللون الأحمر في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين مما ظهرت بشكل لافت للأنظار.

كما تركت خصلات شعرها الأصفر أعلى الكتف بطريقة جذابة ومجعد بعض الشيء.

وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود مرصعة بالإسترتس عليها بالكامل.

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