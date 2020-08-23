كان مقموص وزعلان.. نجم الزمالك: مروان محسن محتاج طبيب نفسي

علق أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق، على إهدار مروان محسن مهاجم النادى الأهلي فرصة تسجيل هدف التعادل فى مباراة القمة رقم ١٢٠.





وتغلب فريق الزمالك على نظيره النادى الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب استاد القاهرة فى اطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وقال نجم الزمالك السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: الكورة دى ياجماعة كل الناس بتقول مروان كان فاكر نفسه تسلل ...انا بقول مروان كان غضبان من اليو بادجى عشان ملعبش الكرة من بدرى .









وتابع: مروان كان مقموص يعنى ..الى جانب انه كان زعلان انه لم يبدأ المباراة ..وجهة نظري المتواضعة كلاعب سابق ومدير فنى حالى.



