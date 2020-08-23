الصين تعترف باستخدام لقاحات قيد الاختبار ضدّ كورونا.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز" فيديو أفادت فيه بأن الصين تعترف بأنها بدأت منذ أكثر من شهر باستخدام لقاحات قيد الاختبار ضدّ كورونا.

وسمحت الصين رسميًا باستخدام لقاحات ضدّ مرض كوفيد-19 ، رغم أنها لا تزال في مرحلة الاختبارات النهائية، وذلك منذ الثاني والعشرين من يوليو، بحسب ما أعلنه مسئول في لجنة الصحة الوطنية.









الإعلان الذي جاء متأخرًا شهرًا بكامله، أوضح أن استخدام اللقاحات خصص فقط للحالات الطارئة، وأضاف جينغ جونغوي، المسئول في اللجنة، أن القوانين الصينية تجيز استخدام لقاحات في حالة طارئة، حتى لو لم تكن قد حصلت على موافقة نهائية من الجهات المعنية.









ويشير القانون إلى أن من الممكن تلقيح مجموعات معينة، مثل عمال الطواقم الطبية والمدنية الذين يعتبرون الصف الأول في مكافحة الوباء ، وذلك بهدف تأمين استمرارية أعمالهم في الأزمات.









ومن المتوقع بحسب جونغوي أن تباشر الجهات المعنية بتلقيح الطواقم الطبية والمدنية لمرة ثانية، تحسبًا من موجة ثانية من الوباء خلال فصليْ الخريف والشتاء القادميْن.