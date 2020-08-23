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ديني

10 آلاف تظلم على نتائج الثانوية الأزهرية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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محمد شحتة
استقبلت مراكز الطعون بالأزهر الشريف، حوالي 10 آلاف تظلم من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على نتائج امتحانات نهاية العام.

وكانت المواد الثقافية لها النصيب الأكبر في تظلم الطلاب في نتائجها.

ويتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز  198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.
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