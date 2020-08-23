10 آلاف تظلم على نتائج الثانوية الأزهرية

استقبلت مراكز الطعون بالأزهر الشريف، حوالي 10 آلاف تظلم من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على نتائج امتحانات نهاية العام.





وكانت المواد الثقافية لها النصيب الأكبر في تظلم الطلاب في نتائجها.





ويتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.



