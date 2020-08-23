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رياضة

تدريب على قفزة الثقة.. مركز تأهيل للالتحاق بالكليات العسكرية بمركز شباب الجزيرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:53 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تقيم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي مركزًا للتأهيل والإعداد البدني لطلاب الثانوية العامة الراغبين الالتحاق بالكليات الحربية والشرطة، وذلك بمركز شباب الجزيرة بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني. 

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية عن فتح باب المشاركة أمام الطلاب للالتحاق بالمركز والاستفادة من خدماته المقدمة بحيث يتم التواجد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الجاري بديوان عام الوزارة بالدور الرابع لملء استمارة التسجيل، على أن يتم إحضار شهادة طبية تفيد بأن المتقدم لائق طبيًا لممارسة التدريبات البدنية. 

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات يوم الأربعاء المقبل بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا بمركز شباب الجزيرة بأسعار رمزية، وخصصت وزارة الشباب والرياضة رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عليها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب. 

وتقام التدريبات وفقًا للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة وصحة الشباب المستفيدين من المركز.

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في دعم الطلاب وتوفير ما يرغبونه من خدمات، ومنها إقامة مركز للتأهيل البدني يقدم خدمة على أفضل مستوى في ظل الظروف الراهنة، ويعمل على رفع اللياقة البدنية وتدريب المشاركين على قفزة الثقة؛ استعدادًا لاختبارات الكليات العسكرية.
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