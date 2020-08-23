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محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطوير وحل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر بميدان المؤسسة.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:13 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق ناصر للمشاة بحي غرب شبرا الخيمة ضمن خطة المحافظة لتطوير (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات) بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.


وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

ووجه الهجان بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل بعد افتتاحها،، حيث تمثل تلك الأنفاق أهمية قصوى للمواطنين ويستخدمها آلاف العابرين يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ومستشفى النيل، وخلال الجولة أعطى المحافظ، تعليمات للقائمين على العمل بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت. 

كما تابع الهجان حل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه التي تتسرب داخل النفق.

والتقى المحافظ بالمهندس مصطفى الشيمي رئيس  شركة مياه القاهره الكبرى وبعض من مسئولي الشركة حيث تم تحديد أنسب طرق علاج المشكلة سواء عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.
محافظ القليوبية يتابع تطوير وحل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر بميدان المؤسسة.. صور
محافظ القليوبية يتابع تطوير وحل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر بميدان المؤسسة.. صور
محافظ القليوبية يتابع تطوير وحل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر بميدان المؤسسة.. صور
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