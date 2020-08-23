تفاصيل مقتل عصابة حمادة الكو عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام في قنا

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى قنا يتزعمهم " حماده الكو" .





شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت ضبط العنصر الإجرامي شهرته حمادة الكو عاطل 36 سنة والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق اتهامه فى 33 قضية"قتل , سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إتـلاف ,ضرب ، شروع فى قتل" ومقيم دائرة مركز نقادة) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل)؛ لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.





وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران أسفر التعامل عن مقتل العنصر الاجرامى والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية 10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش ) وكذا مقتل إثنين من معاونيه عاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح نارى" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و 7 طلقات من ذات العيار، وعاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و 8 طلقات من ذات العيار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفى إطار خطة قطاع الأمن العام.