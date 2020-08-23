AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل مقتل عصابة حمادة الكو عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن العام في قنا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:12 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى قنا يتزعمهم " حماده الكو"  .

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت ضبط العنصر الإجرامي شهرته حمادة الكو  عاطل 36 سنة  والمسجل فئة أ"سرقات بالإكراه" والسابق اتهامه فى  33 قضية"قتل , سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات  ، إتـلاف ,ضرب ، شروع فى قتل" ومقيم دائرة مركز نقادة) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى  3 قضايا  (قتل عمد - شروع فى قتل- شروع فى قتل)؛ لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور  بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران أسفر التعامل عن مقتل العنصر الاجرامى والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية  10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش ) وكذا مقتل إثنين من معاونيه عاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح نارى" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و 7 طلقات من ذات العيار، وعاطل والسابق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و 8 طلقات من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية  باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام وفى إطار خطة قطاع الأمن العام. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تداهم الظهير الصحراوي في الإسماعيلية وتضبط مدفعا وقذائف وقنابل بوادي الملاك

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بـ أسيوط

ترشيحاتنا

السفير الروسي بالقاهرة يكشف عن تدخل موسكو لتسوية أزمة سد النهضة

أبطال وهميين .. أحمد حسن يطالب إدارة الأهلي بتصعيد أبناء النادي

خوفا من غدر الزمان .. نجوم الفن يقتحمون عالم البيزنس من أوسع أبوابه

عبلة كامل تعود إلى الشاشة الصغيرة.. غدا

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

هوت شورت.. هنا شيحة بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

بنظارة شمس جذابة.. أصالة تبرز جمالها فى إطلالة شبابية.. شاهد