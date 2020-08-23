تطوير وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

دشن الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد عدد (3) أتوبيسات جديدة مُكيفة (أتوبيس كبير سعة 45 راكب، وعدد 2 أتوبيس صغير سعة 33 راكب) بوحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس بتكلفة إجمالية بلغت 4230000 جنيه (أربعة ملايين ومائتان وثلاثون ألف جنيه) من الموارد الذاتية للجامعة.





حيث قام كل من الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس بتفقد الأتوبيسات الجديدة والتأكد من جاهزيتها للعمل وتوفيرها لكافة سُبل الراحة لمستخدميها من السادة أعضاء هيئة التدريس.





وجدير بالذكر أن تطوير وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس يأتي في إطار خطة جامعة المنصورة لتطوير كافة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، وحرصًا منها على رفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة منسوبيها.



