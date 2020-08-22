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محافظات

وكيل صحة الغربية: السيسي وافق على تعيين زوجة المواطن المصاب بالسمنة المفرطة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:55 ص
المواطن المصاب بالسمنة
المواطن المصاب بالسمنة المفرطة
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احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بنقل مريض السمنة المفرطة إلى مستشفي دار الشفا بالقاهرة وتعيين زوجته رائدة ريفية.

وكان الرئيس السيسى، وجه بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بنقل المريض على الفور  إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدوله وتوفير كافة احتياجاته .

كما أمرت بتعين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحه بالغربيه بناء علي توجيهات الرئيس السيسي.

ووجه حميدة بتنفيذ التعليمات بسرعة وتم نقل المريض إلى مستشفى دار الشفا وأصدر قرار تعيين الزوجة من باكر صباح السبت.
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