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أخبار العالم

الكويت: حظر رحلات الطيران القادمة من أفغانستان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:24 م
الكويت: حظر رحلات
الكويت: حظر رحلات الطيران القادمة من أفغانستان
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قسم الخارجي
أعلنت سلطات الطيران المدني في الكويت حظرا للطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان الى مطار الكويت الدولي حتى اشعار آخر .


وأوضح الطيران المدني في الكويت أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص الـ PCR الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد والذي لا تزيد مدة سفره عن 4 أيام.


وأضافت أنه لا يشترط اجراء فحص PCR عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية .


وقررت الهيئة تعديل مدة صلاحية شهادة الـ PCR من 72 ساعة الى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي .
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