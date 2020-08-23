الكويت: حظر رحلات الطيران القادمة من أفغانستان

أعلنت سلطات الطيران المدني في الكويت حظرا للطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان الى مطار الكويت الدولي حتى اشعار آخر .
وأوضح الطيران المدني في الكويت أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص الـ PCR الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد والذي لا تزيد مدة سفره عن 4 أيام.
وأضافت أنه لا يشترط اجراء فحص PCR عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية .
وقررت الهيئة تعديل مدة صلاحية شهادة الـ PCR من 72 ساعة الى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي .