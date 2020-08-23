الكويت: حظر رحلات الطيران القادمة من أفغانستان

أعلنت سلطات الطيران المدني في الكويت حظرا للطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان الى مطار الكويت الدولي حتى اشعار آخر .









وأوضح الطيران المدني في الكويت أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص الـ PCR الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد والذي لا تزيد مدة سفره عن 4 أيام.









وأضافت أنه لا يشترط اجراء فحص PCR عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية .







