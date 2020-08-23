كل شيء لدي.. عمرو جمال ينشر صورة له مع نجله

نشر عمرو جمال لاعب طلائع الجيش صورة له مع نجله الصغير عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عمرو جمال مع نجله على عربيته الخاصة وعلق قائلا "كل شيء لدي".









يذكر أن عمرو جمال أعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".





ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة "





وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.



