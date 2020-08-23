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حوادث

شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من فرض كردون أمني بمحيط المنزل السكني المنهار بشكل مفاجئ بشارع طه الحكيم بمدينة طنطا بسبب تصدعات وشروخات للتأمين أرواح المواطنين والبدء فى انتشال جثث الضحايا والمصابين أسفله وتم إخطار كافة الجهات المعنيه .

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 كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة يفيد بوقوع حادث إنهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق .

كما باشر قوات الحماية المدنية دورها فى  رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم .

وتمكنت أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعي وليد.أ" وجارى البحث عن ٢ آخرين بعد انهيار المنزل عليهم منذ قليل .

ومن جانبة انتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبرفقته نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحارة حافظ وهبة من شارع طه الحكيم .

وجاري البحث عن المصابين تحت الإنقاذ من خلال رجال الحماية المدنية لتأمين أرواح المواطنين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة التحريات حول أسباب انهيار المنزل السكني .

شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور
شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور
شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور
شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور
شاهد.. فرض كردون أمني حول منزل طنطا المنهار لانتشال جثث الضحايا.. صور
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