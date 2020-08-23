رضا عبد العال: الزمالك ماشى بما يرضي الله

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إنه يري من وجهة نظره أن ظلم مجلس إدارة الأهلي لـ حسام عاشور ومؤمن زكريا وشريف إكرامي لعب دورا فيما حدث، متابعا: مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جبر بخاطر بائع التين، "فيه ظلم وافترى، وفيه ناس ماشية بما يرضي الله".





وأكمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: «اللاعبون لما يهربوا في الوقت الحالي، يبقى أكيد في مشكلة بالإدارة»، متسائلا: «ليه عبد الله وأحمد فتحي ورمضان صبحي باعوا الأهلي؟، أكيد المعاملة مش كويسة».





وعن مغادرة بعض اللاعبين الأهلي بسبب المال قال عبد العال لموسى: «لو جالك عرض بفلوس أكتر في قناة تانية هتروح»، ليرد موسى «والله لو جالي عرض أعلى مش هسيب صدى البلد».»





وأوضح أن الأهلي سبب أزمة حسام عاشور قائلا: «المشكلة حصلت لما عاشور شكر في تركي آل الشيخ».





وتساءل «ليه شريف إكرامي مشى من الأهلي، الأولى أن علي لطفي يمشي، وإيه فكرة أنك تفضي مكان لناشئ.