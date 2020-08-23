شاهد.. لقطات مرعبة لقائد دراجة نارية يؤدي حركات مستحيلة في الهواء

كشف لقطات مذهلة صورها أحد المتفرجين على العروض البهلوانية لراكبي الدراجات النارية ، أثناء قيام أحد المتسابقين بحركة مميتة من أعلى منحدر ضخم تشبه حركة الفنان توم كروز في فين مهمة مستحيلة.

ويظهر الفيديو المنشور عبر صحيفة ديلي ميل، راكب دراجة ناري محترف ، هو يؤدي حركة صعبة عبر القفز من دراجته النارية أثناء تحليقها في الهواء بعد انطلاقها من منحدر ضخم.

ويبين الفيديو ركاب الدراجة النارية وهو يقفز من منحدر، عالي عبر دراجته النارية، ليقفز منها في حركة تشبه التي أعدها الممثل الأمريكي توم كروز في فيلمه مهمة مستحيلة الجزء السابع.

فيما ذهل الحاضرين، من حركة راكب الدراجة البهلوانية التي يصعب تأديتها ، لكونها تشكل خطر قد يؤدي إلى الموت، إلا أن مهارة راكب الدراجة مكنته من القيم من هذه الحركة.



