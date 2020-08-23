AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. لقطات مرعبة لقائد دراجة نارية يؤدي حركات مستحيلة في الهواء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشف لقطات مذهلة صورها أحد المتفرجين على العروض البهلوانية لراكبي الدراجات النارية ، أثناء قيام أحد المتسابقين بحركة مميتة من أعلى منحدر ضخم تشبه حركة الفنان توم كروز في فين مهمة مستحيلة.


ويظهر الفيديو المنشور عبر صحيفة ديلي ميل، راكب دراجة ناري محترف ، هو يؤدي حركة صعبة عبر القفز من دراجته النارية أثناء تحليقها في الهواء بعد انطلاقها من منحدر ضخم.


ويبين الفيديو ركاب الدراجة النارية وهو يقفز من منحدر، عالي عبر دراجته النارية، ليقفز منها في حركة تشبه التي أعدها الممثل الأمريكي توم كروز في فيلمه مهمة مستحيلة الجزء السابع.


فيما ذهل الحاضرين، من حركة راكب الدراجة  البهلوانية التي يصعب تأديتها ، لكونها تشكل خطر قد يؤدي إلى الموت، إلا أن مهارة راكب الدراجة مكنته من القيم من هذه الحركة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عمر عامين.. أصغر راكبة دراجات تقطع أميالا لإكرام شقيقتها المتوفية

أصابوا صاحبها بطلق خرطوش.. ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية بالشرقية

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز

ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالشرقية

6 نصائح للفتيات قبل قيادة الدراجات النارية

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

ترشيحاتنا

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

السفير الروسي بالقاهرة يكشف عن تدخل موسكو لتسوية أزمة سد النهضة

إحنا بتوع الأتوبيس.. الزمالك يحتل السوشيال ردا على سخرية النادي الأهلي في الدور الأول

أول تعليق من مدحت شلبي بعد اتهامه بمجامله الأهلي في مباراة الزمالك.. فيديو

القومية للتأمين الاجتماعي: 60 ألف مستفيد جديد من العلاوات الخمس الشهر المقبل

المسماري: الميليشيات ستقوم بهجوم خلال الساعات القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المواطنون يتحدون كورونا على شواطئ رأس البر.. شاهد

بدون تكاليف.. 3 وصفات مختلفة لتلميع وتنظيف صواني التقديم

لو متعافي من كورونا.. أهم الخطوات الواجب اتباعها للعودة للحياة الطبيعية