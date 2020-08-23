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رياضة

30 دقيقة.. كرة في القائم لـ ليفا وانفراد لـ نيمار وإصابة بواتينج في نهائي دوري الأبطال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا للاعبي بايرن ميونخ على الكرة، دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة التاسعة أبعد دفاع بايرن ميونخ الضربة الحرة المباشرة التي نفذها نيمار من على حدود منطقة جزائهم.

نيمار تلقى تمريرة رائعة من الجانب الأيسر انفرد بها بنوير حارس مرمى بايرن ميونخ، لكن الأخير تألق وتصدى لتصديدته في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 21، استلم ليفاندوفسكي كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر,

وفي الدقيقة 25، تم تغيير بواتينج مدافع البايرن لإصابته والدفع بـ زوله بدلًا منه.

وانطلقت المباراة في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
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