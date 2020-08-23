30 دقيقة.. كرة في القائم لـ ليفا وانفراد لـ نيمار وإصابة بواتينج في نهائي دوري الأبطال

مرت نصف ساعة من أحداث مباراة فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.





الربع ساعة الأولى من المباراة شهدت استحواذًا تامًا للاعبي بايرن ميونخ على الكرة، دون وجود أي فرص خطيرة للتسجيل من قبل الفريقين.





وفي الدقيقة السادسة سدد الإسباني ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ كرة من مسافة بعيدة لكنها كانت بعيدة عن مرمى باريس سان جيرمان.



