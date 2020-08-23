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بين الناس

سكان شارع المسجد الأقصى بالجيزة يشتكون من تراكم القمامة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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احمد قطب
اشتكى القارئ سامح صلاح  في رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تراكم القمامة.

وقال صلاح في شكواه نعاني نحن سكان  شارع المسجد الأقصي المتفرع من شارع المنشية بالطالبة جيزة من انتشار القمامة  بصورة بشعة مما تؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.

 وطالب من المسؤولين بمحافظة الجيزة وحي الهرم حل هذه المشكلة رئفت باهالي المنطقة  .

للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال برقم 01066245584

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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