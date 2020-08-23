سكان شارع المسجد الأقصى بالجيزة يشتكون من تراكم القمامة

اشتكى القارئ سامح صلاح في رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تراكم القمامة.





وقال صلاح في شكواه نعاني نحن سكان شارع المسجد الأقصي المتفرع من شارع المنشية بالطالبة جيزة من انتشار القمامة بصورة بشعة مما تؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض.





وطالب من المسؤولين بمحافظة الجيزة وحي الهرم حل هذه المشكلة رئفت باهالي المنطقة .





للتواصل مع مقدم الشكوى الاتصال برقم 01066245584



