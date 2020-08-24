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رياضة

هاني شاكر عن واقعة السلام الجمهوري: ما حدث من مخرج القمة مهزلة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:14 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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حسام الحارتي
وصف الفنان هاني شاكر، ما حدث من مخرج لقاء القمة ١٢٠مساء أمس بين نادي الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمهزلة.

وتابع هاني شاكر خلال تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه "طارق يحيي"، على شاشة" الزمالك" قائلا:" ما حدث من المخرج خلال السلام الوطني مهزلة ولم أرى هذا المشهد في أي مباراة في العالم".

ووجه هاني شاكر الشكر لمجلس ادارة الزمالك ولاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني على الفوز بالقمة والتتويجات الأخيرة للفريق.

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول
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