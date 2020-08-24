هاني شاكر عن واقعة السلام الجمهوري: ما حدث من مخرج القمة مهزلة

وصف الفنان هاني شاكر ، ما حدث من مخرج لقاء القمة ١٢٠مساء أمس بين نادي الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري والذي انتهى لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمهزلة. الـ21انتهى





وتابع هاني شاكر خلال تصريحات لبرنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه "طارق يحيي"، على شاشة" الزمالك" قائلا:" ما حدث من المخرج خلال السلام الوطني مهزلة ولم أرى هذا المشهد في أي مباراة في العالم".





ووجه هاني شاكر الشكر لمجلس ادارة الزمالك ولاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني على الفوز بالقمة والتتويجات الأخيرة للفريق.



