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رياضة

بعد الخسارة من الزمالك.. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل فايلر: الباب يفوت جمل.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:57 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة
أكد هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، على ضرورة عقد جلسة بين مسؤولي القلعة الحمراء والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب الهزيمة أمام الزمالك فى القمة.

وقال العقبي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "إذا أراد فايلر الرحيل، فالباب يفوت جمل، النادي الأهلي لن يقف على أحد، فهو يصنع المدربين، وليس هم من يصنعوه، المدرب السويسري خارج عن تركيزه ويتعامل بعنجهية".
 
وأضاف: "فايلر بعيد كل البُعد عن مانويل جوزيه، فالمدرب البرتغالي صنع التاريخ مع النادي الأهلي ولكن عندما خرج إلى أندية أخري فشل".

وفاز الزمالك علي الأهلي 3-1 أمس فى الجولة الـ21 ، فى القمة 120 ، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستعد الاهلي لمواجهة الجونة يوم الاربعاء القادم، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22.

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