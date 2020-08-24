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محافظات

شيماء الكومي: خط السيسي الأحمر في ليبيا وضع أردوغان في حجمه الطبيعي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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أكدت الدكتورة شيماء الكومي، مؤسس اتحاد فتيات الغربية، أن الرئيس السيسي وضع تركيا ومن قبلها رئيسها أردوغان في حجمهما الطبيعي عندما وضع خطر أحمر في ليبيا من يتجاوزه يتحمل عواقبه، مضيفة أن أردوغان كان أذكى من الدخول في معركة يعلم نتيجتها قبل بدايتها أمام الجيش المصري.

وأضافت "الكومي"، أن ما يحدث في ليبيا من وقف إطلاق النار بعد إعلان القاهرة هو نجاح ساحق لسياسة مصر الخارجية والتي أصبحت لاعبا أساسيا ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط بل في العالم أجمع.

وأشارت مؤسس اتحاد فتيات الغربية، إلى أن السياسة المصرية الخارجية نجحت في تغيير نظرة العالم لمصر بعد ثورة 30 يونيو والتي كان يراها البعض تغولًا على شرعية الجماعة الإرهابية أثناء حكمهم، إلا أنها في واقع الأمر إرادة شعبية قادها الرئيس السيسي وامتثل لرغبة الجماهير.

وأوضحت شيماء الكومي، أن ملف سد النهضة ورغم الأيادي الخفية التي تعبث به، إلا أننا مازلنا نملك زمام الأمور رغم الاستفزازات التي نتعرض لها وكلنا ثقة قي قدرة القيادة السياسية على الخروج بأفضل النتائج خلال الاجتماعات الثلاثية لبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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