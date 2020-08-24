اليوم الثامن بلا إصابات محلية.. الصين تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وكانت الصين قد سجلت 12 إصابة جديدة أمس، جميعها قادمة من الخارج، ليمر اليوم الثامن بدون تسجيل أي إصابة محلية في الصين.





ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الآن 84967 حالة، في حين أن عدد ضحايا الفيروس ظل دون تغيير عند 4634.





وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن 27 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا تظهر عليهم أي أعراض، مقارنة بـ 15 حالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.











