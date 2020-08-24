AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليوم الثامن بلا إصابات محلية.. الصين تعلن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وكانت الصين قد سجلت 12 إصابة جديدة أمس، جميعها قادمة من الخارج، ليمر اليوم الثامن بدون تسجيل أي إصابة محلية في الصين. 

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة الآن 84967 حالة، في حين أن عدد ضحايا الفيروس ظل دون تغيير عند 4634.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن 27 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا تظهر عليهم أي أعراض، مقارنة بـ 15 حالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار الزيادة في بكين.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 4 إصابات جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية في بكين

في 24 ساعة .. الصين تسجل ست حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

انخفاض بسيط.. الصين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع جديد.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

ده مش بوس ده تحرش.. متابعة تتنمر على صورة كريم فهمي وابنته

أمير مرتضى يكشف سبب انتشار خبر خناقة ساسي وحازم إمام قبل لقاء القمة ..فيديو

أسرار قراءة آية الكرسي قبل النوم

مش هتفضل هربان.. أحمد موسي لـ الإرهابي يحيي موسي: هتتعدم انت كمان

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكر ودهاء.. شاهد نمس جائع يقبض على رقبة أفعى كوبرا.. فيديو

جثث على الطاولات.. ميليشيات الحوثي تقتحم مطعما يمنيا بالأسلحة والرشاشات ..فيديو

14 طعاما تنظف كبدك من السموم