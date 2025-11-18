قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يعيد الروح لبرشلونة: كامب نو مفتاح عودة الهوية الكتالونية وبداية مشروع جديد

الألماني هانز فليك
الألماني هانز فليك
إسلام مقلد

يؤمن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن عودة الفريق للعب على سبوتيفاي كامب نو ليست مجرد انتقال من ملعب لآخر، بل خطوة مصيرية تمثل بداية استعادة الهوية الكتالونية وروح النادي الحقيقية، بعد فترة صعبة خاض خلالها الفريق مبارياته على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

عودة البارسا إلى معقله التاريخي ستبدأ رسميًا من مواجهة أتلتيك بيلباو يوم 22 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، وفقًا لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي، وهي لحظة انتظرها المدرب الألماني طويلاً، إذ لطالما أكد بحسب "موندو ديبورتيفو" – أن كامب نو هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه مشروع برشلونة الفني، ليس فقط بسبب التاريخ، ولكن لكونه مصدرًا للطاقة العاطفية التي يحتاج إليها اللاعبون لعبور أصعب الفترات.

ذكريات فليك الأولى داخل كامب نو

وخلال مقابلة مطولة مع وسائل إعلام النادي، استعاد فليك زيارته الأولى للملعب الأسطوري قبل أكثر من 20 عامًا، حين كان يعمل مديرًا لمتجر رياضي في ألمانيا، وبفضل مبيعاته المرتفعة، تلقى دعوة من "نايكي" لحضور مباراة لبرشلونة من المدرجات، وهناك وسط امتلاء المكان بالروح والصوت والهوية، قال لنفسه: "يوماً ما أريد أن أكون مدربًا هنا"، واليوم، أصبح ذلك الحلم واقعًا يعيش تفاصيله يوميًا.

تحديات لويس كومبانيس

منذ وصوله صيف 2024، وجد فليك نفسه يقود الفريق في ملعب مونتجويك المفتوح، الذي لم يتمكن من توفير الأجواء التقليدية التي اعتاد عليها برشلونة في كامب نو.

المسافات الواسعة بين المدرجات والملعب، وغياب البيئة المغلقة، وعدم قدرة الجماهير على خلق الضغط المعتاد كلها عوامل جعلت فليك يتحدث بوضوح عن افتقاد الفريق لـ"الدفعة العاطفية" التي يمنحها لهم الملعب التاريخي.

ورغم تقديره لوفاء الجماهير ودعمها القوي، خاصة في المباريات الكبيرة، فإن المدرب الألماني يرى أن العودة إلى كامب نو ستكون لحظة فاصلة ستعيد للفريق هويته التنافسية وطابعه الهجومي المميز.

كامب نو… حجر الأساس في مشروع فليك

بالنسبة للمدرب الألماني، فإن الملعب يمثل أكثر من مجرد مكان: إنه الذاكرة، التاريخ، الضغط، الجماهير، الروح، والهوية الكروية التي صُنعت عبر عقود داخل جدرانه.

ويعتقد فليك أن هذا الملعب سيعيد برشلونة إلى مستوياته الأصلية، خاصة في المواجهات الحاسمة، بالإضافة إلى منح لاعبي "لا ماسيا" دفعة ثقة هائلة خلال انتقالهم إلى الفريق الأول.

كما يراهن فليك على أن وجود الجماهير قريبًا من أرضية الملعب، والبيئة المغلقة الحماسية، سيعيدان برشلونة إلى طريق لعبه التقليدي القائم على الاستحواذ والضغط والجرأة الهجومية.

بداية مرحلة جديدة

ويعيد المدرب الألماني التأكيد على أن العودة إلى كامب نو ليست خطوة رمزية، بل نقطة انطلاق فعلية لمرحلة جديدة في مشروعه، تعتمد على استعادة الهوية الكتالونية بكل عناصرها، والاعتماد على الشباب، وتحسين الشخصية التنافسية للفريق داخل وخارج ملعبه.

الألماني هانز فليك هانز فليك فليك برشلونة كامب نو سبوتيفاي كامب نو ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لويس كومبانيس الأولمبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

فجر السعيد تكشف عن حاجتها لـ3 عمليات إضافية بعد خضوعها لعملية جراحية

تامر حسني و مصطفى قمر

بعد خضوعه لعملية جراحية ..مصطفى قمر يدعو لتامر حسنى بالشفاء

عمر خيرت

الموسيقار الكبير عمر خيرت يخرج من العناية المركزة

بالصور

سميرة سعيد تلفت الأنظار بجمالها فى آخر جلسة تصوير لها

سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها
سميرة سعيد تلفت الانظار بجمالها فى اخر جلسة تصوير لها

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد