انقطاع الكهرباء.. انفجار في الخط الرئيسي للغاز للمنطقة الجنوبية السورية

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، اليوم الإثنين، تعرض الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية لإنفجار، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية بشكل كامل.





ورجع وزير النفط السوري أن يكون سبب الانفجار الذي تعرض له الخط الرئيسي للغاز هو عمل إرهابي.





ومن ناحية أخرى، أكد السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، أهمية وجود حل سياسي في سوريا وليبيا، مشددا على أنه لا بديل لذلك.









وفي تصريحات خاصة لشبكة "العربية"، قال بوريسينكو إن بلاده تتوافق مع مصر تجاه الوضع في سوريا وليبيا.









وتابع مؤكدا: "نتفهم مخاوف مصر مع تزايد عدد الإرهابيين بشرق ليبيا".