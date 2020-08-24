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أخبار العالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
شنت الطائرات الحربية للإحتلال الإسرائيلي، الليلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ووفقا لوسائل الإعلام استهدفت المروحيات الإسرائيلية أرض زراعية بـ 3 صواريخ شرق خانيوس. 

فيما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي النار على نقطتي رصد شرقي خانيوس جنوب قطاع غزة. 

وحلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي بشكل مكثف في أجزاء من قطاع غزة وشمال القطاع. 

ويزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إسرائيل، اليوم الاثنين، والإمارات العربية المتحدة بعد يوم واحد لمناقشة اتفاق التطبيع بين البلدين، وفقًا لمصدرين مطلعين على خط سير الرحلة.

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